Chi è Petar Ratkov l'attaccante che sostituirà Castellanos alla Lazio | nel 2024 segnò un gol folle
Petar Ratkov, giovane attaccante serbo di 22 anni, si prepara a unirsi alla Lazio come nuovo rinforzo per l’attacco. Cresciuto nel Salisburgo, nel 2024 ha messo a segno un gol importante, attirando l’attenzione dei biancocelesti. La sua presenza rappresenta un cambio generazionale e un’opportunità per rafforzare il reparto offensivo della squadra romana.
Petar Ratkov sarà presto il nuovo attaccante della Lazio. Il centravanti serbo ha 22 anni ed è stato acquistato dal Salisburgo per sostituire Castellanos. Nel 2024 segnò un gol assurdo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mi auguro con tutto il cuore che costui non arrivi mai alla #Lazio. Ma stiamo scherzando Ma siamo su "Scherzi a Parte" Investite 13 mln per costui Petar #Ratkov, per chi non lo sapesse, ha medie goal ridicole anche nel campionato austriaco. Segna di medi - facebook.com facebook
Ecco i numeri realizzati in carriera dal nuovo attaccante della Lazio Petar Ratkov, dai suoi inizi al Backa Topola alla consacrazione a Salisburgo, dove è attualmente il capocannoniere e lo scorso anno ha segnato il goal più veloce della storia del campionato x.com
