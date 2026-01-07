Petar Ratkov, giovane attaccante serbo di 22 anni, si prepara a unirsi alla Lazio come nuovo rinforzo per l’attacco. Cresciuto nel Salisburgo, nel 2024 ha messo a segno un gol importante, attirando l’attenzione dei biancocelesti. La sua presenza rappresenta un cambio generazionale e un’opportunità per rafforzare il reparto offensivo della squadra romana.

Petar Ratkov sarà presto il nuovo attaccante della Lazio. Il centravanti serbo ha 22 anni ed è stato acquistato dal Salisburgo per sostituire Castellanos. Nel 2024 segnò un gol assurdo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Castellanos Lazio, niente Lecce per l’attaccante biancoceleste: il rientro rimandato per l’argentino che ora punta a tornare nel big match!

Leggi anche: Lazio, Castellanos più vicino che mai all’uscita: Sarri vuole un attaccante stile Mertens: i nomi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chi è Petar Ratkov, l’attaccante che sostituirà Castellanos alla Lazio: nel 2024 segnò un gol folle - Il centravanti serbo ha 22 anni ed è stato acquistato dal Salisburgo per sostituire Castellanos ... fanpage.it