Lazio Lotito | Raspadori alla Roma? E mica arriva Maradona
Claudio Lotito commenta il mercato della Lazio, sottolineando con tono critico le scelte della Roma riguardo Raspadori. Il presidente biancoceleste mette in discussione l’importanza del calciatore, paragonandolo scherzosamente a Maradona e sottolineando le differenze tra le due società. La sua dichiarazione riflette un approccio diretto e sobrio, focalizzato sulla valutazione delle proprie scelte e sulla rivalutazione delle risorse interne.
(Adnkronos) – Claudio Lotito parla del mercato della Lazio e 'punge' quello della Roma. "Raspadori chi è, Maradona? Non ha mai giocato all'Atletico, poi vedremo se è meglio quello nostro oppure Raspadori", ha detto il presidente biancoceleste a margine dell'evento che si è svolto a Villa Borghese per festeggiare i 126 anni di storia del .
