Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato l’ipotesi di trasferimento di Giacomo Raspadori alla Roma, sottolineando con tono diretto che il giocatore non è Maradona. La sua dichiarazione arriva in un contesto di eventi pubblici a Roma, mentre si discute del possibile trasferimento dell’attaccante, ex Napoli, dall’Atletico Madrid alla squadra giallorossa.

“Raspadori alla Roma? E mica è arrivato Maradona ”. Sempre diretto e senza filtri il presidente della Lazio Claudio Lotito, a margine della “consegna in adozione” a Roma, del parco dei Daini a villa Borghese, commenta l’ormai probabile acquisto giallorosso, Giacomo Raspadori, ex Napoli in arrivo dall’Atletico Madrid. “Noi gli abbiamo fatto una proposta ma lui non l’ha accettata – spiega – ha scelto di andare alla Roma? Vedremo se è più forte di quelli che ho preso io”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calciomercato, Lotito: "Raspadori alla Roma? Mica è Maradona”

Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: Raspadori vicino alla Roma, la Lazio chiude per Ratkov e Taylor

Leggi anche: Calciomercato Roma, sprint per Raspadori

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calciomercato, 'Rivoluzione' viola: arriva anche Brescianini. Raspadori pensa alla Roma - Kenneth Taylor atterrato a Roma: domani le visite e poi la frma con la Lazio; Roma, manovra anti-Lazio: brusca accelerata per chiudere Raspadori con l'Atletico; Le notizie dell'8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c'è il Nottingham Forest; Lazio mercato sbloccato ma (per ora) solo in uscita. Dopo Castellanos tocca a Guendouzi.

Calciomercato, Lotito: "Raspadori alla Roma? Mica è Maradona” - Sempre diretto e senza filtri il presidente della Lazio, a margine della “consegna ... stream24.ilsole24ore.com