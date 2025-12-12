Scavi clandestini e reperti archeologici venduti anche all’estero | maxi blitz dei carabinieri 56 indagati

Un maxi blitz dei carabinieri ha portato all'emissione di 56 ordinanze di custodia cautelare, smantellando un'organizzazione criminale dedita agli scavi clandestini e alla vendita di reperti archeologici, anche all’estero. Le indagini hanno coinvolto gruppi operanti tra Sicilia e Calabria, responsabili di un vasto traffico illecito di opere antiche.

Sequestrati oltre 11 mila reperti archeologici provento di scavi clandestini

