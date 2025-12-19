Il 9 gennaio apre al pubblico la Santa Giulia Ice Hockey Arena | primo test le Final Four di serie A

Milano, 19 dicembre 2025 – Dal 9 all'11 gennaio 2026, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena aprirà per la prima volta al pubblico, ospitando due manifestazioni in un solo weekend: le Final Four del Campionato IHL Serie A e quelle della Coppa Italia 20252026. Si tratta di un test event fondamentale nella Road to 2026, la strada che porta ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e da oggi è partita la vendita online dei biglietti. Saranno tre giorni di grande sport, organizzati in collaborazione con la Fisg, che terranno a battesimo la nuovissima arena polivalente, teatro dei tornei Olimpici (maschile e femminile) dal 5 al 22 febbraio, dove torneranno sul ghiaccio dopo dodici anni di assenza gli assi della Nhl, la lega professionistica nordamericana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

