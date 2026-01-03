Perugia nuove aperture in centro storico | arriva l' Antica Pizzeria Da Michele

Giovedì 8 gennaio, nel centro storico di Perugia, apre la prima sede umbra dell’Antica Pizzeria Da Michele. Questa nuova apertura rappresenta un’occasione per scoprire un’istituzione della tradizione partenopea in città, offrendo un’opportunità di gustare autentiche pizze napoletane in un ambiente accogliente e curato. Un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola e della cucina italiana, nel cuore di Perugia.

Nuove aperture in centro storico. Giovedì 8 gennaio, l'Antica Pizzeria Da Michele inaugura la prima sede in Umbria. La storica insegna napoletana apre le sue porte a Perugia nei locali dello storico ex Caffè di Perugia in via Mazzini 10. "L'arrivo a Perugia - spiega Alessandro Condurro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

