Ladri alla gioielleria del Millenium Center un colpo da 30mila euro

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, la gioielleria del Millenium Center di Rovereto è stata oggetto di un furto dal valore stimato di circa 30 mila euro. Il colpo ha suscitato attenzione anche per la mancata attivazione tempestiva degli allarmi, lasciando spazio a dubbi sulle modalità dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e individuare eventuali responsabili.

Il colpo avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio nella gioielleria del Millenium Center di Rovereto, colpo corredato anche di "mistero" per la non immediata attivazione degli allarmi, ha un'entità impressionante.Infatti, dopo la denuncia presentata dai proprietari del negozio, è emerso che.

Furto di 30mila euro nella gioielleria Stroili al Millennium center di Rovereto - Due i malviventi a volto coperto che sono entrati praticando un buco di 40 centimetri nella parete. rainews.it

Svaligiata la gioielleria del Millenium Center - Ladri in azione al Millenium Center di Rovereto: i malviventi hanno agito nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, prendendo di mira una gioielleria all’interno del centro commerciale. trentotoday.it

