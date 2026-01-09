Ladri alla gioielleria del Millenium Center un colpo da 30mila euro

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, la gioielleria del Millenium Center di Rovereto è stata teatro di un furto dal valore stimato di 30.000 euro. Il colpo, caratterizzato da un intervento rapido e da alcune peculiarità, ha sollevato interrogativi sulla tempestività dell’allarme e sulle modalità dell’azione dei malviventi. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il colpo avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio nella gioielleria del Millenium Center di Rovereto, colpo corredato anche di "mistero" per la non immediata attivazione degli allarmi, ha un'entità impressionante.Infatti, dopo la denuncia presentata dai proprietari del negozio, è emerso che.

Furto di 30mila euro nella gioielleria Stroili al Millennium center di Rovereto - Due i malviventi a volto coperto che sono entrati praticando un buco di 40 centimetri nella parete. rainews.it

Furto al Millennium center di Rovereto. Colpita una gioielleria - I malviventi sono entrati praticando un buco di 40 centimetri nella parete. rainews.it

