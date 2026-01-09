Laboratorio “La Piccola”. Prova rimedi al clima pazzo.

Il laboratorio “La Piccola” si impegna a sperimentare soluzioni concrete per affrontare il cambiamento climatico. Attraverso iniziative come la sostituzione di asfalto e cemento con aree verdi, si mira a raffreddare le città e migliorare la qualità della vita. Il centro di Lecco diventa un laboratorio urbano, dove si testano sul campo nuove strategie per rendere gli ambienti urbani più sostenibili e resilienti alle sfide climatiche.

Parchi al posto di asfalto e cemento per rendere le città meno roventi. Si comincia dal centro di Lecco, che diventa un laboratorio scientifico urbano di ricerca sul campo. La Piccola di Lecco, che da ex scalo merci abbandonato sta diventando il quindicesimo rione dedicato alla cultura, verrà trasformata anche in un sito pilota di intervento e monitoraggio delle ondate di calore, tramite il progetto Avrica, che sta per Adattamento e resilienza per vivere nelle isole di calore urbane. L’obiettivo è sviluppare strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione dei rischi di catastrofi idrogeologiche per gli eventi meteo estremi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

