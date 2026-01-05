Laboratorio pazzo comico

Il Laboratorio Pazzi Comico offre serate di monologhi inediti e personaggi divertenti, ideali per chi desidera trascorrere un momento di svago e leggerezza. L’evento si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle 21:00, con open-mic e spettacoli dal vivo. Un’occasione per scoprire nuovi talenti e condividere risate in un ambiente informale e accogliente.

Monologhi inediti, personaggi simpatici, open-mic, risate garantiteBenvenuti al Laboratorio Pazzi Comico!Se sei pronto per una serata di risate e divertimento, non puoi perderti questo evento unico che si terrà il Martedi 13 Gen 2026 alle 21:00.Il Laboratorio Pazzi Comico si svolgerà in Via N. 🔗 Leggi su Baritoday.it

