Laboratorio pazzo comico

Il Laboratorio Pazzi Comico offre serate di monologhi inediti e personaggi divertenti, ideali per chi desidera trascorrere un momento di svago e leggerezza. L’evento si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle 21:00, con open-mic e spettacoli dal vivo. Un’occasione per scoprire nuovi talenti e condividere risate in un ambiente informale e accogliente.

