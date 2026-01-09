La storia di Daniela Montesi sottoposta a chemioterapia per anni per un tumore che non c’era

La storia di Daniela Montesi riguarda un percorso di cura iniziato nel 2006, quando le fu diagnosticato un tumore. Per cinque anni, è stata sottoposta a cicli di chemioterapia, credendo di combattere una malattia che, successivamente, si è rivelata inesistente. Questa vicenda mette in luce l'importanza di diagnosi accurate e di un’attenta valutazione medica, evidenziando come errori possano influenzare significativamente la vita dei pazienti.

