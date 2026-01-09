La storia di Daniela Montesi sottoposta a chemioterapia per anni per un tumore che non c’era

La storia di Daniela Montesi riguarda un percorso di cura iniziato nel 2006, quando le fu diagnosticato un tumore. Per cinque anni, è stata sottoposta a cicli di chemioterapia, credendo di combattere una malattia che, successivamente, si è rivelata inesistente. Questa vicenda mette in luce l'importanza di diagnosi accurate e di un’attenta valutazione medica, evidenziando come errori possano influenzare significativamente la vita dei pazienti.

Quella di Daniela Montesi è una storia incredibile. Nel 2006 la donna è stata sottoposta a un trattamento chemioterapico durato fino al 2011 per una diagnosi di tumore. Poi una biopsia ossea a Genova ha escluso «la presenza della patologia linfoide proliferativa clonale». Lei a causa delle terapie ha iniziato a soffrire di alterazione dell’equilibrio ormonale, osteoporosi, con episodi di fratture, stato depressivo e ansioso e altre patologie. La Corte d’Appello di Firenze ha stabilito che l’azienda ospedaliera universitaria pisana le dovrà pagare a titolo di risarcimento danni circa 500 mila euro. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

