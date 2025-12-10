open day alla scuola primaria collodi di santa firmina

Il 10 dicembre 2025, la scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina ad Arezzo apre le sue porte agli alunni e alle famiglie, offrendo un’occasione unica per visitare gli spazi, conoscere il corpo docente e scoprire le attività proposte. Un evento dedicato a condividere l’ambiente scolastico e le opportunità formative offerte ai bambini.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Una giornata a porte aperte per scoprire la scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina. La data segnata sul calendario è giovedì 11 dicembre, dalle 17.30, quando è in programma l’open day in cui le famiglie avranno l’occasione di approfondire le caratteristiche didattiche, formative ed educative della piccola scuola alle porte della città di Arezzo che fa capo all’Istituto Comprensivo “Margaritone”. Le insegnanti, affiancate dagli stessi alunni delle attuali classi quarta e quinta, accoglieranno i genitori per accompagnarli in un percorso tra aule, progetti e attività quotidiane, illustrando i percorsi orientati alla crescita del bambino e all’acquisizione di competenze trasversali. 🔗 Leggi su Lanazione.it