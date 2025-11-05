Gerry Scotti e La ruota della fortuna nel caos | c’entra Samira Lui
Gerry Scotti e Samira Lui al centro del dibattito nelle puntate de La Ruota della Fortuna: le dichiarazioni fanno discutere Il duello a distanza tra la Rai e Mediaset entra nel vivo a colpi di dati Auditel, in questo periodo. Un testa a testa tra i due network principali a livello televisivo nel nostro paese. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
News recenti che potrebbero piacerti
"Gerry Scotti" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Anche il papà di Stefano De Martino, Enrico, ha voluto dire la sua sulla quotidiana sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. Ecco cosa pensa del figlio e, facendo un passo indietro, della sua carriera iniziata con la danza. - facebook.com Vai su Facebook
La Ruota della Fortuna, Samira Lui sotto attacco: “Ragazza che gira la letterina tutta nuda”, l’accusa di Claudia Gerini - Ospite del podcast Tintoria, Claudia Gerini critica La Ruota della Fortuna e il ruolo di Samira Lui: "È una cosa anacronistica, che non posso più vedere" ... Si legge su libero.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sorpreso da Samira: “Io sono esperta” - Samira Lui si è lasciata andare a delle confessioni nella puntata del 4 novembre 2025 di “La Ruota della Fortuna” ... Da dilei.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia una grande novità - Gerry Scotti, nella puntata del 3 novembre de “La Ruota della Fortuna”, annuncia una grande novità, l’arrivo della nuova manche ... Scrive dilei.it