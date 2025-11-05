Gerry Scotti e Samira Lui al centro del dibattito nelle puntate de La Ruota della Fortuna: le dichiarazioni fanno discutere Il duello a distanza tra la Rai e Mediaset entra nel vivo a colpi di dati Auditel, in questo periodo. Un testa a testa tra i due network principali a livello televisivo nel nostro paese. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Gerry Scotti e La ruota della fortuna nel caos: c’entra Samira Lui