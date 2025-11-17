La Ruota della Fortuna Gerry Scotti rapito dall’abito di Samira

La puntata del 17 novembre de La Ruota della Fortuna si è aperta sulle note di Zucchero. Gerry Scotti ha decisamente apprezzato e, ballando e cantando, si è presentato come il “ grande baboomba ”. Una vera bomba questo brano, dice, anzi no. La bomba è quella che scende le scale ogni sera, per poi raggiungere la propria postazione. Ecco come il conduttore presenta Samira Lui. Gerry e la nostalgia delle veline. C’è un problema con La Ruota della Fortuna e risiede nel fatto che sembra il tempo si sia fermato in quello studio. Quanto detto da Claudia Gerini è decisamente condivisibile. Di colpo ci si ritrova, nuovamente, a osservare uomini in abito elegante e donne in capi spesso succinti e scollati. 🔗 Leggi su Dilei.it

