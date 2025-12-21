La Ruota della Fortuna la nuova campionessa conquista Gerry Scotti E Samira svela un segreto

La puntata del 21 dicembre de La Ruota della Fortuna regala, ancora una volta, momenti di divertimento, ma anche vittorie inaspettate. Come quella della signora Fortuna che diventa la nuova campionessa, battendo tutti, ma sul finale scivola, perdendo il premio più alto per un soffio. La Ruota della Fortuna, la concorrente sorprende Gerry (ma perde sul finale). A dominare la puntata è Fortuna, insegnante di Lettere fra i nuovi sfidanti della campionessa Monica. La concorrente, particolarmente preparata e pronta a rischiare tutto per vincere, sorprende Gerry Scotti con le sue risposte. "Prima di dire qualsiasi cosa devo vedere se hai qualche cimice nascosta!", scherza il conduttore, citando Mike Bongiorno, storico conduttore de La Ruota della Fortuna, e il celebre caso della signora Maura Livoli che negli anni Novanta venne sorpresa dal presentatore mentre barava, leggendo dei bigliettini.

