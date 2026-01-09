La Rap rimuove una discarica e pure i cavi della luce Amg al lavoro alla Noce per riparare 28 lampioni
Stamattina, a Noce, sono iniziati i lavori di riparazione degli impianti di pubblica illuminazione in via Crociferi e zone limitrofe, danneggiati durante la rimozione di una discarica abusiva. L'intervento, condotto da AMG, riguarda anche la rimozione di una discarica e di cavi dell’illuminazione, con l’obiettivo di ripristinare il corretto funzionamento dei 28 lampioni interessati.
Sono iniziati stamattina (venerdì 9 gennaio) i lavori per il ripristino degli impianti di pubblica illuminazione di via Crociferi e delle strade limitrofe, i cui cavi di alimentazione erano stati danneggiati durante la rimozione di una discarica abusiva.Gli operatori della Direzione pubblica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
