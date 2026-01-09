La Rap rimuove una discarica e pure i cavi della luce Amg al lavoro alla Noce per riparare 28 lampioni

Stamattina, a Noce, sono iniziati i lavori di riparazione degli impianti di pubblica illuminazione in via Crociferi e zone limitrofe, danneggiati durante la rimozione di una discarica abusiva. L'intervento, condotto da AMG, riguarda anche la rimozione di una discarica e di cavi dell’illuminazione, con l’obiettivo di ripristinare il corretto funzionamento dei 28 lampioni interessati.

