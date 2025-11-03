Strade-discarica nel quartiere Montepellegrino dopo l' avvio della differenziata la Rap | Inaccettabile
Procede a fatica l'avvio della raccolta differenziata “porta a porta” nel quartiere Montepellegrino. Sono diverse infatti le strade in cui la Rap, dallo scorso venerdì 31 ottobre, è dovuta intervenire per rimuovere circa 60 tonnellate di rifiuti indifferenziati, inviando quattro squadre con pala. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
