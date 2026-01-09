La proposta del Tempo | commissione d' inchiesta su Report e i dossieraggi Bellavia autogol dei legali

Il Tempo propone l’istituzione di una commissione d’inchiesta per approfondire i rapporti tra lo studio di Gian Gaetano Bellavia, consulente di procure e collaboratore di Report, e la trasmissione di Ranucci. Dopo le interrogazioni parlamentari e le polemiche politiche, il caso Bellavia si configura come un nuovo capitolo di scrutinio istituzionale, sollevando questioni sulla trasparenza e le responsabilità legali nel procedimento.

Il caso Bellavia si trasforma in un terremoto istituzionale. Dopo le interrogazioni parlamentari, l'intervento del Garante della Privacy e le polemiche politiche, ora Il Tempo rilancia proponendo l'istituzione di una commissione d'inchiesta per fare piena luce sui rapporti tra lo studio del commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente di procure e collaboratore di Report, e la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Al centro della bufera, un presunto sistema di dossieraggio che intreccerebbe attività giudiziarie, gestione di materiali riservati e informazione televisiva del servizio pubblico.

