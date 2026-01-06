Rai | Fi interrogazione in Vigilanza su caso Report-Bellavia

La Commissione di Vigilanza Rai ha avviato un’interrogazione in merito allo scandalo Report-Bellavia, presentata da Forza Italia e firmata dai membri azzurri Maurizio Gasparri e altri. L’atto mira a chiarire i fatti e le eventuali implicazioni, evidenziando l’attenzione del Parlamento sulla trasparenza e l’indipendenza dell’emittente pubblica italiana.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Sullo scandalo ReportBellavia, Forza Italia ha presentato una interrogazione a firma dei componenti azzurri della Commissione di Vigilanza Rai, Maurizio Gasparri, sen. Roberto Rosso e Rita Dalla Chiesa. “Il rinvio a giudizio disposto dalla Procura di Milano nei confronti di una ex collaboratrice del noto commercialista dottor Gian Gaetano Bellavia, consulente da molti anni di procure della Repubblica e fonte di notizie del programma Report, accusata di aver sottratto, fra il 18 giugno e il 25 settembre 2025, numerosi dati dallo studio commercialista, ha suscitato enorme scalpore per il coinvolgimento di vertici della magistratura e l'informazione televisiva”, si legge nell'interrogazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rai: Fi, interrogazione in Vigilanza su caso Report-Bellavia Leggi anche: Caso Bellavia e Report, Gasparri: "Rai faccia chiarezza. Sto valutando denuncia alla magistratura" Leggi anche: Rai: interrogazione Pd in Vigilanza, grave rinvio 'No other land', azienda chiarisca La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rai, bufera su Riccardo Pescante (vicedirettore Sport) per la dichiarazione di fede alla Fiamma; Da vicedirettore Raisport uso social incompatibile con servizio pubblico, denuncia l’opposizione; RAI, CAROTENUTO (M5S): BOOM SPECIALE TG3 SU MADURO MENTRE MAGGIONI È IN FERIE; Report denuncia: Gasparri vuole lo stop della puntata sulle stragi di mafia. Rai: Fi, interrogazione in Vigilanza su caso Report-Bellavia - Sullo scandalo Report/Bellavia, Forza Italia ha presentato una interrogazione a firma dei componenti azzurri della ... iltempo.it La campagna sulla Rai: “Le ragioni della pace trovino spazio”. Floridia vuole convocare la Vigilanza - L’esponente M5s e presidente della commissione in pressing affinché passi il principio “No peace no panel” nei programmi in cui si discute delle questioni ... repubblica.it

