Rai | Fi interrogazione in Vigilanza su caso Report-Bellavia

La Commissione di Vigilanza Rai ha avviato un’interrogazione in merito allo scandalo Report-Bellavia, presentata da Forza Italia e firmata dai membri azzurri Maurizio Gasparri e altri. L’atto mira a chiarire i fatti e le eventuali implicazioni, evidenziando l’attenzione del Parlamento sulla trasparenza e l’indipendenza dell’emittente pubblica italiana.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Sullo scandalo ReportBellavia, Forza Italia ha presentato una interrogazione a firma dei componenti azzurri della Commissione di Vigilanza Rai, Maurizio Gasparri, sen. Roberto Rosso e Rita Dalla Chiesa. “Il rinvio a giudizio disposto dalla Procura di Milano nei confronti di una ex collaboratrice del noto commercialista dottor Gian Gaetano Bellavia, consulente da molti anni di procure della Repubblica e fonte di notizie del programma Report, accusata di aver sottratto, fra il 18 giugno e il 25 settembre 2025, numerosi dati dallo studio commercialista, ha suscitato enorme scalpore per il coinvolgimento di vertici della magistratura e l'informazione televisiva”, si legge nell'interrogazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

