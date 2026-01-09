La Life365eu riparte da una difficile sfida | al Villa Romiti c' è Campagnola Emilia
Sabato sera alle 20.30, al Villa Romiti di Campagnola Emilia, la Life365.eu affronta la Osgb Campagnola Emilia nella penultima giornata del girone di andata. Una partita importante per la squadra, che si prepara a disputare un incontro impegnativo in un contesto di grande equilibrio. L’evento rappresenta un’occasione per osservare da vicino l’andamento della stagione e l’impegno delle due squadre.
Sabato sera, alle 20.30, torna in campo al Villa Romiti la Life365.eu che ospita la Osgb Campagnola Emilia per la penultima giornata del girone di andata. Le emiliane, che scendono in Romagna per provare a trovare punti pesanti per agganciare il secondo posto, sono di certo una formazione di. 🔗 Leggi su Today.it
