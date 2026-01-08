Fondazione Angelo Vassallo sul voto in Campania allarme su astensionismo e alleanze politiche

La Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore ha organizzato un incontro per analizzare il voto nelle recenti elezioni regionali di Campania, Calabria e Basilicata. L’evento si inserisce in una riflessione più ampia sulla partecipazione democratica, con particolare attenzione all’astensionismo e alle dinamiche delle alleanze politiche. Un’occasione per approfondire i cambiamenti e le sfide del sistema democratico in queste regioni.

La Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore ha promosso un incontro di approfondimento e analisi sul voto delle elezioni regionali che si sono svolte negli ultimi anni in Campania, Calabria e Basilicata, inserendo il confronto in una riflessione più ampia sullo stato della democrazia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Fondazione Angelo Vassallo nomina sei ambasciatori dei valori civici

Leggi anche: La Fondazione Angelo Vassallo nomina sei 'ambasciatori' per diffondere i valori che hanno ispirato il Sindaco Pescatore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Elezioni provinciali, domenica 11 gennaio si vota. Due i candidati battipagliesi: Azzurra Immediata e Dario Toriello.

La Fondazione Angelo Vassallo analizza il voto in Campania e lancia l’allarme su astensionismo - La Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore ha promosso un incontro di approfondimento e analisi sul voto delle elezioni regionali che si sono svolte ... msn.com