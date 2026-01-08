Fondazione Angelo Vassallo sul voto in Campania allarme su astensionismo e alleanze politiche
La Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore ha organizzato un incontro per analizzare il voto nelle recenti elezioni regionali di Campania, Calabria e Basilicata. L’evento si inserisce in una riflessione più ampia sulla partecipazione democratica, con particolare attenzione all’astensionismo e alle dinamiche delle alleanze politiche. Un’occasione per approfondire i cambiamenti e le sfide del sistema democratico in queste regioni.
