La Fondazione Angelo Vassallo nomina sei ' ambasciatori' per diffondere i valori che hanno ispirato il Sindaco Pescatore

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha annunciato la nomina di sei 'ambasciatori' incaricati di promuovere i valori civici, sociali e ambientali ispirati dal Sindaco Pescatore. L’evento si è svolto nella Sala Consiliare di Palazzo Valentini a Roma, segnando un passo importante nel rafforzamento della missione di diffusione di tali principi.

© Salernotoday.it - La Fondazione Angelo Vassallo nomina sei 'ambasciatori' per diffondere i valori che hanno ispirato il Sindaco Pescatore Nella magnifica cornice della Sala Consiliare di Palazzo Valentini a Roma, la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha compiuto un passo significativo nel consolidare la propria missione di diffusione dei valori civici, sociali e ambientali che hanno caratterizzato la vita e l’azione di. Salernotoday.it Roma, nomina ambasciatori della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore La Fondazione Angelo Vassallo nomina sei 'ambasciatori' per diffondere i valori che hanno ispirato il Sindaco Pescatore - Il Presidente Dario Vassallo: “Sei figure della società civile chiamate a promuovere legalità, sostenibilità e impegno sociale in tutto il Paese” ... salernotoday.it

Fondazione Angelo Vassallo, nominati sei “ambasciatori” per diffonderne i valori - StampaNella magnifica cornice della Sala Consiliare di Palazzo Valentini a Roma, la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha compiuto un passo significativo nel consolidare la propria missione ... salernonotizie.it

Fondazione Angelo Vassallo, nominati sei “ambasciatori” per diffonderne i valori - facebook.com facebook

"FONDAZIONE ANGELO PASSERINI - CASA DI RIPOSO VALSABBINA - ONLUS" - Results on X | Live Posts & Updates x.com