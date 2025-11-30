L’Ucraina ha attaccato due petroliere russe nel mar Nero

Negli ultimi due giorni, l' Ucraina ha attacccato e danneggiato due petroliere russe che navigavano nel Mar Nero. A colpirle sono stati dei droni marini, ovvero piccole imbarcazioni cariche d'esplosivo pilotate da remoto. Le due barche farebbero parte della cosiddetta "flotta fantasma" della Russia, alla quale appartenfono tutte quelle navi che aggirano le sanzioni europee e internazionali, trasportando petrolio in modo clandestino. L'Ucraina attacca la Russia nel suo punto debole. Secondo molti, i raid ai danni delle petroliere sarebbero un tentativo da parte dell'esercito ucraino di dimostrare di essere in grado di mettere in difficoltà l'avversario, specialmente nel commercio del petrolio, uno dei settori più rilevanti per l'economia russa.

