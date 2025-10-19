Un ponte tra Corea del Nord e Corea del Sud | l’Indonesia il mediatore che non ti aspetti
Tra gli ospiti invitati da Kim Jong Un a prender parte alle mastodontiche celebrazioni per l’80esimo anniversario della fondazione del Partito del Lavoro nordcoreano, ossia il partito che governa la Corea del Nord, c’era anche il ministro degli Esteri dell’Indonesia. La notizia potrà sembrare irrilevante. Sbagliato: è invece il segnale più evidente di come Jakarta intenda rinnovare l’ impegno diplomatico con Pyongyang per trasformarsi in una mediatrice in vista di fantomatici colloqui tra Donald Trump, la Corea del Sud e lo stesso Kim. L’inviato di Prabowo Subianto, il ministro Sugiono (utilizza soltanto un nome), ha incontrato la sua omologa nordcoreana Choe Son Hui con la quale ha discusso “degli sforzi per rafforzare ulteriormente l’amicizia tra Indonesia e Corea del Nord in vari campi”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
