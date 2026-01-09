La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni
Venerdì mattina alla Camera si svolge la conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione della stampa parlamentare. L’evento rappresenta un momento di confronto istituzionale, durante il quale vengono presentate le priorità e le attività previste per il nuovo anno. La conferenza offre un’opportunità di dialogo tra le istituzioni e i media, nel rispetto della trasparenza e della responsabilità.
Venerdì mattina è in corso alla Camera la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare. Al centro dell’incontro i principali dossier di politica estera e interna, dal Venezuela all’ Ucraina, fino ai rapporti con gli Stati Uniti. Meloni sulla Groenlandia: «Non credo che Trump userà la forza militare». Tra i temi affrontati, la premier è tornata sulle dichiarazioni e sulle ultime mosse dell’amministrazione Trump, soffermandosi in particolare sulla Groenlandia. «lo non credo nell’ipotesi che gli Usa avviino un’azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei» e «che non converrebbe a nessuno», ha detto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Tanto vale fare una conferenza stampa condensata in una sola domanda “presidente, ma lei è davvero così brava come sembra Ha anche qualche annuncio a effetto da fare per i titoli di domani”. Così almeno risparmieremmo tempo x.com
In diretta la conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio Meloni dalla Camera dei Deputati, un rito che si ripete da 49 anni. Attese circa 40 domande - facebook.com facebook
