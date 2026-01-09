Venerdì mattina alla Camera si svolge la conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione della stampa parlamentare. L’evento rappresenta un momento di confronto istituzionale, durante il quale vengono presentate le priorità e le attività previste per il nuovo anno. La conferenza offre un’opportunità di dialogo tra le istituzioni e i media, nel rispetto della trasparenza e della responsabilità.

Venerdì mattina è in corso alla Camera la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare. Al centro dell’incontro i principali dossier di politica estera e interna, dal Venezuela all’ Ucraina, fino ai rapporti con gli Stati Uniti. Meloni sulla Groenlandia: «Non credo che Trump userà la forza militare». Tra i temi affrontati, la premier è tornata sulle dichiarazioni e sulle ultime mosse dell’amministrazione Trump, soffermandosi in particolare sulla Groenlandia. «lo non credo nell’ipotesi che gli Usa avviino un’azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei» e «che non converrebbe a nessuno», ha detto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni

Leggi anche: Giorgia Meloni, la conferenza stampa di inizio anno: la diretta video

Leggi anche: La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meloni oggi in conferenza stampa, focus su crisi internazionali; Giorgia Meloni, alle 11 in diretta la conferenza stampa di inizio anno della premier. LIVE; Tendenza Orietta Berti | Il governo Meloni mantiene consenso puntando sul quieto vivere; Sky TG24, la conferenza stampa di Meloni commentata in diretta da Vitale e de Bortoli.

La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... ilfoglio.it