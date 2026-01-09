La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni Segui la diretta
Alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, si svolge la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare, l'evento rappresenta un momento di confronto istituzionale e informativo. Segui la diretta per aggiornamenti e approfondimenti sulle tematiche affrontate.
Al via alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la consueta conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare. La premier si è preparata ad affrontare le 40 domande (l'anno scorso rispose per due ore e mezza), in cui con ogni probabilità si spazierà dal blitz di Donald Trump in Venezuela alla sorte di Alberto Trentini, dagli sviluppi dei negoziati per risolvere la crisi ucraina alla legge elettorale, dal Mercosur alle minacce americane alla Groenlandia, dal referendum sulla giustizia alla riforma elettorale, passando per i temi economici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
