Giorgia Meloni la conferenza stampa di inizio anno | la diretta video

Alle ore 11, Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. L’evento sarà trasmesso in diretta, offrendo un aggiornamento sulle questioni politiche e istituzionali in corso. Seguiremo l’intervento per fornire informazioni precise e tempestive su quanto verrà comunicato.

A partire dalle 11 è prevista la conferenza stampa di Giorgia Meloni nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. La presidente del Consiglio, nel tradizionale appuntamento organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare, risponderà a 40 domande.

Governo, oggi la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Ecco tutti i temi sul tavolo della premier - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta - Al via alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la consueta conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

