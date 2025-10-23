Il Garante della privacy multa la Rai per gli audio di Sangiuliano a Report | Violata la privacy È scontro con Ranucci
L’audio della lite tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini non poteva essere mandato in onda da Report. Per questo il Garante della privacy ha colpito la Rai con una maxi multa da 150mila euro, citando come motivazioni «la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del GDPR e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica». I due coniugi avevano presentato due istanze distinte lo scorso dicembre, pochi giorni dopo la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Il caso dell’audio rubato e le critiche a Ranucci. 🔗 Leggi su Open.online
