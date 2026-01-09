Lorenzo Montanini presenta il debutto dello studio teatrale La buona educazione, che inaugura la sua prima produzione. L’appuntamento è a Fortezza Est, a Roma, il 16 e 17 gennaio 2026 alle ore 20:30. Un’occasione per esplorare temi di riflessione sociale attraverso una rappresentazione sobria e accurata, in un contesto che valorizza l’attenzione ai dettagli e alla qualità artistica.

Cosa: Debutto in prima assoluta del primo studio de La buona educazione.. Dove e Quando: Fortezza Est (Roma), 16 e 17 gennaio 2026, ore 20:30.. Perché: Una riflessione profonda e multidisciplinare sui precetti e le regole che modellano l’identità adulta partendo dall’infanzia.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una nuova, stimolante produzione che promette di scavare nelle pieghe della memoria individuale e collettiva. Il 16 e 17 gennaio 2026, lo spazio culturale Fortezza Est, situato nel cuore di Tor Pignattara, ospiterà il debutto in prima assoluta di La buona educazione – Primo Studio. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La buona educazione: l’indagine di Lorenzo Montanini a Fortezza Est

Leggi anche: The Wall: edu-larp ambientato nella Guerra Fredda a Fortezza Est

Leggi anche: Unesco, 200 mila euro al progetto «Di fortezza in fortezza»: Bergamo punta a un turismo più sostenibile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Buona educazione: dieci cose da evitare in spiaggia - Stiamo parlando di quei comportamenti che infastidiscono e che impediscono il relax in riva al mare, ... tgcom24.mediaset.it

Musica e buona educazione - Due esperienze di questa settimana dimostrano come la preparazione e l'impegno dei giovani sia una consolazione in tempi difficili. ilgiorno.it

Gennaio a Fortezza Est LA BUONA EDUCAZIONE 16-17 gennaio LA SINGOLARITA'22-23-24 gennaio LUNA 57 29-30-31 gennaio mail [email protected] whatsapp 329 802 7943 www.fortezzaest.com - facebook.com facebook