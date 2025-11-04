The Wall | edu-larp ambientato nella Guerra Fredda a Fortezza Est
Dopo essere stato presentato a Lucca Comics & Games, Eryados, associazione culturale italiana dedicata alla ricerca e alla produzione nel campo del larp, porta “The Wall” a Roma.Larp sta per "live action role-play e consiste in un gioco di ruolo dal vivo. Un’evoluzione che guarda all’attualità. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ANSA parla delle nostre iniziative larp a Lucca Comics & Games: Emergenza Elba, The Wall e Cyber Storm. - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Lucca Comics, The Wall arriva a Roma: l’esperienza immersiva tra gioco e realtà che ti mette alla prova - La Guerra Fredda torna a vivere con The Wall, il gioco di ruolo immersivo di Eryados: il 9 novembre arriva a Fortezza Est, a Roma. Da msn.com