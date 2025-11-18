Unesco 200 mila euro al progetto Di fortezza in fortezza | Bergamo punta a un turismo più sostenibile

IL FINANZIAMENTO. Il progetto Unesco «Di fortezza in fortezza attraverso un turismo sostenibile», guidato dal Comune di Bergamo, ottiene 200.000 euro dal Ministero della Cultura. L’iniziativa coinvolge anche Peschiera del Garda e Palmanova, parte del sito seriale delle fortificazioni veneziane. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Unesco, 200 mila euro al progetto «Di fortezza in fortezza»: Bergamo punta a un turismo più sostenibile

