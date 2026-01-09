La Asl risponde a Fioriti sui disagi nella farmacia ospedaliera | Nessuna anomalia e massima attenzione per i pazienti
La Asl di Pescara risponde alle segnalazioni di Donato Fioriti riguardanti disagi nella farmacia ospedaliera. Dopo le verifiche, l’azienda sanitaria ha comunicato che non sono state riscontrate anomalie e che viene mantenuta la massima attenzione per garantire il servizio ai pazienti. La risposta mira a chiarire la situazione e rassicurare gli utenti sulla gestione delle attività farmaceutiche all’interno dell’ospedale.
Arriva la replica della Asl di Pescara dopo le necessarie verifiche, in merito alla segnalazione fatta da Donato Fioriti del Cipas consumatori Abruzzo pubblicata dalla nostra testata, relativa ai presunti problemi per gli utenti che devono ritirare farmaci nella farmacia ospedaliera del nosocomio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
