Sopralluogo dell’Asl dopo le segnalazioni sul sovraffollamento in farmacia ospedaliera

L’ASL Caserta ha effettuato un sopralluogo presso l’ospedale locale in risposta alle segnalazioni sul sovraffollamento in farmacia ospedaliera. L’intervento, disposto dal Direttore Generale Antonio Limone, mira a valutare la situazione e adottare eventuali misure per migliorare le condizioni e garantire un servizio più efficiente.

Il Comitato Civico San Rocco Bene Comune ha accolto con favore l'immediato intervento del Direttore Generale dell'ASL Caserta, dottor Antonio Limone, che ha disposto un sopralluogo presso l'ospedale locale a seguito delle segnalazioni del Comitato. L'ispezione è stata affidata al Direttore.