Kyiv residents grapple with cold after Russian strike rips open apartments

Dopo un attacco missilistico, molti residenti di Kyiv affrontano condizioni di freddo e danni alle abitazioni. Nonostante le difficoltà, alcune persone riescono a mantenere la propria abitabilità. Questa situazione evidenzia le sfide quotidiane vissute dalla comunità locale e l'importanza di interventi di supporto e ricostruzione in un contesto di conflitto.

I Counted EVERY War Crime in Call of Duty 4: Modern Warfare

“In questo momento a Kharkiv e Dnipro, così come nelle nostre altre città e comunità, è in corso il lavoro per far fronte alle conseguenze dei raid russi. Oggi a Kyiv l’esercito russo ha danneggiato un altro ospedale – una struttura assolutamente civile. A Dnipro, - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.