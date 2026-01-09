Kyiv residents grapple with cold after Russian strike rips open apartments
Dopo un attacco missilistico, molti residenti di Kyiv affrontano condizioni di freddo e danni alle abitazioni. Nonostante le difficoltà, alcune persone riescono a mantenere la propria abitabilità. Questa situazione evidenzia le sfide quotidiane vissute dalla comunità locale e l'importanza di interventi di supporto e ricostruzione in un contesto di conflitto.
By Vladyslav SmilianetsKYIV, Jan 9 (Reuters) - Kyiv resident Nataliya Revutska could have it worse: her apartment is still liveable after a Russian drone smashed into her.
“In questo momento a Kharkiv e Dnipro, così come nelle nostre altre città e comunità, è in corso il lavoro per far fronte alle conseguenze dei raid russi. Oggi a Kyiv l’esercito russo ha danneggiato un altro ospedale – una struttura assolutamente civile. A Dnipro, - facebook.com facebook
