Black Russian | il cocktail scuro che unisce Est e Ovest
Quando si parla di cocktail dal carattere deciso, il Black Russian emerge come un classico intramontabile che incarna l’essenza stessa dell’eleganza minimalista. Due soli ingredienti, una preparazione immediata e un profilo gustativo che conquista dal primo sorso: questo drink rappresenta la perfetta sintesi tra la forza della vodka russa e la dolcezza avvolgente del liquore al caffè. Un after dinner che non conosce stagioni, capace di trasformare ogni fine pasto in un momento di puro piacere sensoriale. L’origine tra diplomazia e mixology. La nascita del Black Russian si colloca in un momento storico particolare: siamo nel 1949, in piena Guerra Fredda, quando il barman belga Gustave Tops, dietro il bancone del prestigioso Hotel Metropole di Bruxelles, crea questo cocktail in onore dell’ambasciatrice americana Pearl Mesta, in visita ufficiale in Lussemburgo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
