Kingdom Come | Deliverance 2 è stato danneggiato dalle polemiche sui contenuti woke? Risponde il team
Recentemente, Kingdom Come: Deliverance 2 è stato coinvolto in discussioni riguardo ai contenuti “woke”. Tuttavia, secondo Warhorse Studios, queste polemiche non hanno influenzato il successo commerciale del titolo, che continua a essere apprezzato dai giocatori. In questa analisi, approfondiremo le ragioni di questa posizione e gli eventuali effetti delle controversie sulla percezione del gioco.
Nei mesi scorsi Kingdom Come: Deliverance 2 è finito al centro di polemiche legate ai cosiddetti contenuti “ woke ”, ma secondo Warhorse Studios il clamore di queste discussioni non ha inciso sul successo del gioco. Dopo le discussioni emerse online, lo studio ha chiarito che non ci sono state conseguenze concrete né sul piano commerciale né su quello creativo ed anzi il titolo ha continuato a raccogliere consensi dalla critica. A fare chiarezza è stato Martin Klíma, cofondatore di Warhorse e produttore esecutivo del progetto. Le sue parole offrono uno spaccato diretto su quanto queste controversie contino davvero nell’industria, precisando che le critiche sono nate in ambienti politici opposti rispetto a quelle che avevano colpito il primo capitolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
