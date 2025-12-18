Il team di Kingdom Come | Deliverance 2 difende Larian | si tratta di isteria collettiva sull’IA

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di Kingdom Come: Deliverance 2 interviene nel dibattito sull’uso dell’IA nei videogiochi, difendendo Larian Studios da accuse di “isteria collettiva”. La discussione tra sviluppatori e fan si accende, evidenziando le tensioni attorno all’adozione delle nuove tecnologie. La posizione dei creatori sottolinea l’importanza di un confronto equilibrato e responsabile sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro del settore videoludico.

il team di kingdom come deliverance 2 difende larian si tratta di isteria collettiva sull8217ia

© Game-experience.it - Il team di Kingdom Come: Deliverance 2 difende Larian: si tratta di “isteria collettiva sull’IA”

Il dibattito sull’uso dell’ intelligenza artificiale nei videogiochi continua a dividere sviluppatori e pubblico, e proprio in tal senso dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto Larian Studios, arriva una presa di posizione netta dal team di Kingdom Come: Deliverance 2. Secondo gli sviluppatori, la reazione contro l’IA ha ormai assunto i contorni di una vera e propria “isteria collettiva”. Un confronto che va oltre un singolo studio e che solleva domande cruciali sul futuro dello sviluppo dei giochi. A intervenire è stato direttamente Daniel Vavra, capo di Warhorse Studios di Kingdom Come: Deliverance 2, che ha paragonato l’attuale paura dell’IA alle proteste contro le macchine a vapore nel XIX secolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: Kingdom Come: Deliverance 2, il team dice di essere stato derubato dei premi ai The Game Awards 2025

Leggi anche: Larian Studios di Baldur’s Gate 3 utilizza l’IA generativa: scoppia la polemica e risponde il CEO del team

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gli autori di Kingdom Come Deliverance 2 difendono Larian dall'isteria collettiva sull'IA; Kingdom Come 2 “derubato”? Bufera dopo i the Game Awards; Kingdom Come: Deliverance 2 dice di essere stato derubato dei premi ai The Game Awards; Kingdom Come: Deliverance 2, il team dice di essere stato derubato dei premi ai The Game Awards 2025.

Il team di Kingdom Come: Deliverance 2 difende Larian: si tratta di “isteria collettiva sull’IA” - Il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale nei videogiochi continua a dividere sviluppatori e pubblico, e ... msn.com

team kingdom deliverance 2Gli autori di Kingdom Come Deliverance 2 difendono Larian dall'"isteria collettiva sull'IA" - Prosegue la discussione sull'uso dell'IA generativa: anche Daniel Vavra, capo di Warhorse Studio, entra nel dibattito per difendere Larian Studios da quella che definisce 'isteria dell'IA'. msn.com

team kingdom deliverance 2‘Kingdom Come: Deliverance’ boss defends ‘Baldur’s Gate 3’ team over AI backlash - Yesterday, Larian Studios boss Sven Vincke admitted they were using generative AI to “explore ideas, flesh out PowerPoint presentations, develop concept art and write placeholder text,” for their ... nme.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.