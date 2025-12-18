Il team di Kingdom Come | Deliverance 2 difende Larian | si tratta di isteria collettiva sull’IA

Il team di Kingdom Come: Deliverance 2 interviene nel dibattito sull’uso dell’IA nei videogiochi, difendendo Larian Studios da accuse di “isteria collettiva”. La discussione tra sviluppatori e fan si accende, evidenziando le tensioni attorno all’adozione delle nuove tecnologie. La posizione dei creatori sottolinea l’importanza di un confronto equilibrato e responsabile sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro del settore videoludico.

Il dibattito sull’uso dell’ intelligenza artificiale nei videogiochi continua a dividere sviluppatori e pubblico, e proprio in tal senso dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto Larian Studios, arriva una presa di posizione netta dal team di Kingdom Come: Deliverance 2. Secondo gli sviluppatori, la reazione contro l’IA ha ormai assunto i contorni di una vera e propria “isteria collettiva”. Un confronto che va oltre un singolo studio e che solleva domande cruciali sul futuro dello sviluppo dei giochi. A intervenire è stato direttamente Daniel Vavra, capo di Warhorse Studios di Kingdom Come: Deliverance 2, che ha paragonato l’attuale paura dell’IA alle proteste contro le macchine a vapore nel XIX secolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

