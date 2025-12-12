Kingdom Come | Deliverance 2 il team dice di essere stato derubato dei premi ai The Game Awards 2025
Durante i The Game Awards 2025, alcuni membri del team di Kingdom Come: Deliverance 2 hanno annunciato di essere stati derubati dei premi a cui avevano aspirato. La cerimonia, che celebra i titoli più importanti dell’anno, ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando le controversie e le tensioni che ancora caratterizzano il mondo videoludico.
I The Game Awards 2025 si sono conclusi celebrando i titoli più influenti dell’anno, ma non tutti hanno gradito l’esito della serata. Tra i più delusi c’è Warhorse Studios, il team dietro Kingdom Come: Deliverance 2, che ha visto il proprio gioco sconfitto da Clair Obscur: Expedition 33 in tre categorie cruciali: Gioco dell’Anno, Miglior Narrazione e Miglior Gioco di Ruolo. Il primo segnale di malcontento è arrivato dal direttore delle comunicazioni Tobias Stolz-Zwilling, che sui social ha scritto: “ Siamo stati ufficialmente derubati! ”, accompagnando il messaggio con l’immagine di una statuetta dei TGA in tono chiaramente sarcastico. Game-experience.it
Kingdom Come: Deliverance 2 dice di essere stato derubato dei premi ai The Game Awards - Secondo alcuni membri del team di Kingdom Come: Deliverance 2, assolutamente no.
