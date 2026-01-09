Khanzadeh sparisce improvvisamente dalla Lube Civitanova | Partenza verso una destinazione ignota

Khanzadeh ha lasciato improvvisamente la Lube Civitanova, senza fornire spiegazioni o indicazioni sul suo futuro. Dopo aver disputato una brillante prestazione in Champions due giorni fa, il giocatore ha rescisso unilateralmente il contratto, lasciando il club e i tifosi senza dettagli sulla sua destinazione. Questa decisione inattesa solleva domande sulla sua prossima destinazione e sul motivo della sua partenza.

