La Lube Civitanova riparte dalla Champions | 3-0 netto a Montpellier e debutto perfetto in Europa
La Lube Civitanova apre con successo la sua avventura in Champions League, superando Montpellier con un netto 3-0. Dopo un periodo difficile in Superlega, la squadra marchigiana dimostra solidità e determinazione, conquistando una vittoria importante in Europa e ridando fiducia al suo percorso stagionale.
La Lube Civitanova ritrova il sorriso nella notte europea. Dopo settimane complicate in Superlega, i marchigiani inaugurano la Champions League con un convincente 3-0 su Montpellier (25-16, 25-17, 25-22), offrendo una prova solida, continua e finalmente luminosa nei momenti chiave. Un successo che vale molto più dei tre punti: è una risposta di qualità, temperamento e identità. Civitanova entra in campo con l’energia che mancava nelle ultime uscite, spingendo forte al servizio e aggredendo la rete con un Aleksandar Nikolov subito ispirato. L’avvio è un manifesto di intensità: muro di Boninfante per l’1-0, block di Bottolo per il 4-2, quindi un primo allungo firmato proprio da Nikolov, dominante dai nove metri e in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it
