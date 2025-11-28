La maschera licenziata per aver gridato Palestina Libera | Sarò risarcita dalla Scala È una vittoria politica

28 nov 2025

Una maschera della Scala è stata licenziata dopo aver gridato "Palestina libera". Dopo aver vinto la battaglia legale contro il Teatro, accusato di "licenziamento illegittimo", la ragazza ha raccontato la sua storia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

