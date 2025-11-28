La maschera licenziata per aver gridato Palestina Libera | Sarò risarcita dalla Scala È una vittoria politica
Una maschera della Scala è stata licenziata dopo aver gridato "Palestina libera". Dopo aver vinto la battaglia legale contro il Teatro, accusato di "licenziamento illegittimo", la ragazza ha raccontato la sua storia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maschera licenziata per aver gridato “Palestina Libera”, condannato il Teatro alla Scala: dovrà risarcirla - Il Tribunale del Lavoro ha condannato il Teatro alla Scala di Milano al risarcimento di tutte le mensilità della maschera licenziata lo scorso 4 maggio ... fanpage.it scrive
Maschera licenziata dopo l’urlo 'Palestina libera' in teatro, Scala condannata - La lavoratrice aveva scandito lo slogan in occasione di un concerto lo scorso maggio alla presenza della premier Meloni ... Si legge su rainews.it