Juventus Women Roma Supercoppa | ecco quanti biglietti sono stati venduti per la sfida dell’Adriatico di Pescara

La finale di Supercoppa tra Juventus Women e Roma si svolgerà all’Adriatico di Pescara. Di seguito, i dettagli relativi alla vendita dei biglietti per questa importante sfida.

Juventus Women Roma Supercoppa: ecco quanti biglietti sono stati venduti all’Adriatico di Pescara per la finale tra bianconere e giallorosse. L’attesa per la Supercoppa Women 2026 sta raggiungendo il suo culmine. A due giorni dal fischio d’inizio, lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara si prepara a diventare l’epicentro del calcio mondiale: la sfida tra Juventus e Roma, in programma domenica 11 gennaio alle ore 15:00, sarà infatti trasmessa in ben 159 Paesi sparsi nei cinque continenti. Grazie all’accordo internazionale con S&T Sports, l’evento godrà di una visibilità senza precedenti, supportata da una produzione televisiva d’élite che vedrà l’impiego di 12 telecamere per offrire ogni angolazione possibile del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma Supercoppa: ecco quanti biglietti sono stati venduti per la sfida dell’Adriatico di Pescara Leggi anche: Juventus Women Roma Supercoppa streaming live e diretta tv: dove vedere la finale di Pescara Leggi anche: Guida alla Lotteria Italia 2025-26: quando l’estrazione, quali sono i premi e quanti i biglietti venduti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa Women | Dove vedere Juventus-Roma; Inizia la settimana di Juventus-Roma: gli Opta Facts della Supercoppa Women. Appuntamento domenica 11 a Pescara; Dove vedere Juventus Women–Roma Femminile: finale di Supercoppa, diretta TV e streaming; Juve-Roma, Supercoppa Italiana femminile 2026: data, dove vedere e biglietti. Dove vedere in tv Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, programma, streaming - Domenica 11 gennaio, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, si disputa la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus ... oasport.it

Juventus Women-Roma, gli Opta facts della Supercoppa femminile - La FIGC, sul proprio sito ufficiale, riporta gli "Opta facts" relativi alla finale di Supercoppa femminile che vedrà Juventus Women e Roma affrontarsi il prossimo 11 gennaio ... tuttojuve.com

Finale Supercoppa Italiana Femminile 2026: dove vederla in TV e streaming - Scopri dove vedere la Supercoppa Italiana Femminile 2026 in TV e streaming: Rai2, RaiPlay, Sky Sport, NOW e Sky Go. tag24.it

Juventus Women, perché Cascarino è stata ceduta in prestito La spiegazione - facebook.com facebook

È ufficiale la cessione di Cascarino al West Ham La francese saluta la Juventus Women in prestito secco sino al termine della stagione Tutti i dettagli nel primo commento x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.