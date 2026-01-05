Guida alla Lotteria Italia 2025-26 | quando l’estrazione quali sono i premi e quanti i biglietti venduti

Ecco un’introduzione di circa 80 parole, sobria, chiara e adatta a Google: La Guida alla Lotteria Italia 2025-26 fornisce informazioni aggiornate sull’estrazione, i premi in palio e il numero di biglietti venduti. Curata con attenzione, questa guida è utile per conoscere le date ufficiali e dettagli pratici dell’evento, un appuntamento tradizionale che ogni anno suscita grande interesse tra gli italiani. Scopri tutto ciò che c’è da sapere per partecipare e seguire questa storica

Roma, 5 gennaio 2026 – L'attesa è fervida, febbrile, ed è forse questo – a detta dei sociologi - uno dei segreti del successo della Lotteria Italia, che continua a rappresentare, per tanti italiani, l'appuntamento imprescindibile di ogni inizio d'anno: un fascino rimasto intatto anche nell'epoca della digitalizzazione e dei ritmi forsennati di fruizione e consumo di qualunque cosa. Il momento tanto atteso, quindi, sta arrivando: la Lotteria Italia 2025 entrerà nel vivo domani, serata dell'Epifania, con lo speciale di Affari Tuoi in diretta su Rai 1. Anche quest'anno, dunque, il famoso game show condotto da Stefano De Martino diventerà il cuore televisivo dell'estrazione finale dei tagliandi vincenti.

