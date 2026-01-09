La Juventus tiene d’occhio Bernardo Silva come possibile rinforzo per il centrocampo, considerandolo un obiettivo importante. Tuttavia, la trattativa si presenta complessa, poiché anche il concorente Milan ha manifestato interesse. La situazione rimane in evoluzione, mentre i bianconeri valutano le prossime mosse per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

La Juventus continua a sognare Bernardo Silva come colpo di mercato per il centrocampo, ma l'operazione si complica con l'ingresso del Milan nella corsa. Il portoghese del Manchester City, 31 anni e in scadenza a giugno 2026, è considerato il "Modric" ideale per Spalletti: visione, tecnica e capacità di dettare

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Silva colpo di mercato per il centrocampo

La Juventus sogna il colpo di mercato, La Stampa: "Assalto a Bernardo Silva" - A lanciare la notizia di mercato ci pensa oggi La Stampa in prima pagina: "La Juve punta in alto, assalto. tuttomercatoweb.com