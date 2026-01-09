Juventus missione centrocampo il sogno Bernardo Silva
In vista della finestra di gennaio, la Juventus si concentra sul potenziamento del reparto centrocampo. Luciano Spalletti, allenatore bianconero, considera questa operazione strategica fondamentale per completare il progetto tattico della squadra. Tra i nomi in cima alla lista, spicca quello di Bernardo Silva, un obiettivo che potrebbe contribuire a rafforzare il reparto e migliorare la qualità della rosa.
La parola d’ordine in casa Juventus per questo gennaio è una sola: centrocampista. Luciano Spalletti, da buon tecnico meticoloso, ha individuato nel rinforzo in mediana la priorità assoluta per completare il suo progetto tattico. L’idea è varare finalmente un modulo 4-2-3-1 (o quantomeno tornare alla difesa a quattro), soluzione finora limitata dalla mancanza di uomini adatti in mezzo al campo. La Juventus si ritrova con un reparto centrale ringiovanito ma poco esperto. Manuel Locatelli e Khéphren Thuram hanno garantito quantità e un’ottima intesa fin qui, ma manca ancora quel giocatore capace di far compiere il salto di qualità in termini di personalità e creatività. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, per il centrocampo ipotesi Bernardo Silva
Leggi anche: Bernardo Silva Inter, Ausilio sogna il grande colpo a centrocampo. Contatti in corso con il calciatore. Le ultimissime
Juve, per la mediana c’è anche Guido Rodriguez. Sogno Tonali per l’estate.
Juve, Tonali è il "sogno" a centrocampo: serve la volontà del giocatore - Sandro Tonali è il sogno di mercato della Juventus a centrocampo in vista della prossima stagione. tuttojuve.com
Juve, i nomi per il centrocampo - Juve a caccia del centrocampista per Spalletti: tentativo per Bernardo Silva in scadenza col City. msn.com
Mercato Juventus, sfuma il grande sogno per il centrocampo - Classe 1994 in forza al West Ham, l’argentino ha il contratto in scadenza a giugno con il club inglese ed è molto ... msn.com
La #Juventus è in partenza per Reggio Emilia Comincia la missione Sassuolo - VIDEO #SassuoloJuve x.com
Chiesa-Juve, la situazione FONTE: #LaGazzettadelloSport La Juventus ha bussato alla porta dei Reds e lo ha fatto con una missione ben precisa: c’è la volontà di lasciar partire Federico Chiesa fino a giugno l’interrogativo consegnato nelle mani del - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.