juventus missione centrocampo il sogno bernardo silva

In vista della finestra di gennaio, la Juventus si concentra sul potenziamento del reparto centrocampo. Luciano Spalletti, allenatore bianconero, considera questa operazione strategica fondamentale per completare il progetto tattico della squadra. Tra i nomi in cima alla lista, spicca quello di Bernardo Silva, un obiettivo che potrebbe contribuire a rafforzare il reparto e migliorare la qualità della rosa.

La parola d’ordine in casa Juventus per questo gennaio è una sola: centrocampista. Luciano Spalletti, da buon tecnico meticoloso, ha individuato nel rinforzo in mediana la priorità assoluta per completare il suo progetto tattico. L’idea è varare finalmente un modulo 4-2-3-1 (o quantomeno tornare alla difesa a quattro), soluzione finora limitata dalla mancanza di uomini adatti in mezzo al campo. La Juventus si ritrova con un reparto centrale ringiovanito ma poco esperto. Manuel Locatelli e Khéphren Thuram hanno garantito quantità e un’ottima intesa fin qui, ma manca ancora quel giocatore capace di far compiere il salto di qualità in termini di personalità e creatività. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

