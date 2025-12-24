Juventus, Tonali obiettivo primario per la regia di Luciano Spalletti. L’inserimento di David per abbassare le pretese dei Magpies. La Juventus ha individuato in Sandro Tonali il tassello mancante per completare la metamorfosi tattica richiesta da Luciano Spalletti in vista del 2026. L’amministratore delegato Damien Comolli, supportato dal nuovo direttore sportivo Marco Ottolini appena liberatosi dal Genoa, è al lavoro per trasformare un sogno proibito in una realtà concreta. Il centrocampista azzurro, pilastro del Newcastle, ha manifestato un’apertura verso il ritorno in Italia, affascinato dalla prospettiva di vestire la maglia bianconera sotto la guida del tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, si accende il mercato di gennaio: il sogno a centrocampo non è proibito. I bianconeri studiano la mossa vincente: una contropartita per il colpo

Leggi anche: Tonali Juve, il sogno a centrocampo resta l’ex Milan: i bianconeri pensano di inserire anche una contropartita per convincere il Newcastle. Cosa trapela

Leggi anche: Palestra Juve, a gennaio è un sogno proibito per una big di Serie A: i bianconeri possono approfittarne. Di chi si tratta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Si accende il mercato: Frattesi e Raspadori in fuga, ci pensa anche la Juve. La Roma blocca Zirkzee; Era la ruota della fortuna, E se fa 20 gol?, Yildiz-Zhegrova, vi spiego: l'analisi Juve a Sky; Azioni Juventus, il “premio Tether” accende Piazza Affari; Juve, il no alla vendita a Tether accende il titolo: scatta il rally a Piazza Affari, la mossa di John Elkann funziona.

Calciomercato Juventus: tutte le piste per gennaio tra attacco, centrocampo e difesa - Calciomercato Juventus: tutte le piste per gennaio tra attacco, centrocampo e difesa La Juventus si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di valorizzare i ... tuttojuve.com