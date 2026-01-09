Juventus | i giocatori nel mirino

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, oltre a Federico Chiesa. Con Damien Comolli e Marco Ottolini impegnati nella ricerca di un vice per Kenan Yildiz, la società analizza vari profili per garantire una rotazione efficace e mantenere la competitività in stagione. L'articolo approfondisce le piste attuali e le strategie del club per rafforzare l'organico.

La Juventus non si limita a Federico Chiesa per rinforzare l’attacco. La dirigenza, con Damien Comolli e Marco Ottolini al lavoro, sta esplorando diverse piste per trovare un vice ideale per Kenan Yildiz, il leader offensivo con la maglia numero 10, che ha bisogno di un’alternativa di qualità per rotazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

