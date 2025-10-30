Calciomercato Milan l’indiscrezione | Scout rossoneri presenti per osservare … Due giocatori nel mirino

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere interessati a due giocatori della Serie A. Scout del Diavolo in azione. Ecco per chi. L'indiscrezione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan l8217indiscrezione scout rossoneri presenti per osservare 8230 due giocatori nel mirino

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, l’indiscrezione: “Scout rossoneri presenti per osservare …”. Due giocatori nel mirino

Leggi anche questi approfondimenti

calciomercato milan l8217indiscrezione scoutScout del Milan in tribuna per il difensore: obiettivo per gennaio - Scout rossoneri in tribuna per una partita di Serie A per seguire il difensore. Lo riporta milanlive.it

calciomercato milan l8217indiscrezione scoutMercato Milan, non tramonta l’idea Solet per la difesa in vista di gennaio o giugno: scout rossoneri oggi presenti per Udinese-Lecce - Mercato Milan, non tramonta l’idea Solet per la difesa in vista di gennaio o giugno: scout rossoneri oggi presenti per Udinese- Lo riporta milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan L8217indiscrezione Scout