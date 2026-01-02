Inzaghi scippa la sua Inter? Due giocatori nerazzurri nel mirino

Simone Inzaghi potrebbe portare due giocatori dell’Inter alla sua nuova squadra. La situazione sta attirando l’attenzione degli appassionati di calcio, che seguono con interesse gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato. Restano da capire le intenzioni dei club e le eventuali trattative in corso, mentre i tifosi attendono aggiornamenti su questa possibile cessione.

Inter News 24 Simone Inzaghi è pronto a scippare la sua Inter? Due calciatori della Beneamata sono finiti nel mirino del tecnico. Ecco chi sono. Il calciomercato della Beneamata si infiamma lungo l’asse con l’Arabia Saudita. Secondo Sportitalia, i contatti con l’Al-Hilal non riguardano solo Joao Cancelo, il talentuoso terzino portoghese che i meneghini riabbraccerebbero solo con un corposo aiuto saudita nel pagamento dell’ingaggio. L’intreccio si complica poiché il club di Riad ha messo nel mirino Francesco Acerbi, il roccioso centrale della Nazionale, e Stefan de Vrij, l’esperto difensore olandese noto per il suo senso della posizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi scippa la sua Inter? Due giocatori nerazzurri nel mirino Leggi anche: Pagelle Italia Norvegia, la Gds giudica i giocatori dell’Inter. Solo due sufficienze tra i 5 nerazzurri in campo. I voti Leggi anche: Calciomercato Inter: Bastoni nel mirino del Liverpool? I nerazzurri fanno muro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inzaghi: “Questa partita con l’Inter la porterò sempre con me! Mercato? Tra 3-4 giorni…” - Simone Inzaghi, tecnico dell'Al Hilal, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'Inter e anche del mercato ... msn.com

Inter, c’è solo una strada per Cancelo: ha rotto con Simone Inzaghi, ecco il piano - Nel gennaio appena cominciato, la riapertura del mercato dà la possibilità all’Inter di valutare possibili innesti. msn.com

Perché Cancelo ha rotto con Simone Inzaghi in Arabia e può tornare subito utile all’Inter di Chivu - Joao Cancelo entra di diritto nella lista delle alternative concrete per riempire il vuoto lasciato sulla destra da Dumfries ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.