L’ex calciatore del Napoli esce allo scoperto sull’episodio che ha deciso la sfida all’Inter | messaggio chiaro

Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante e oggi allenatore, ha commentato su Instagram l’episodio del rigore assegnato al Napoli nella sfida vinta 3-1 contro l’ Inter al Maradona. Un episodio che ha acceso il dibattito, ma che per l’argentino è stato interpretato correttamente dall’arbitro. La squadra di Antonio Conte, con questo successo, è tornata in vetta alla classifica a quota 18 punti, reagendo a un periodo complicato fatto di prestazioni altalenanti. Il commento del Pampa Sosa. Sul proprio profilo Instagram, Sosa ha spiegato la sua lettura del contatto tra Giovanni Di Lorenzo e Henrikh Mkhitaryan, da cui è nato il rigore che ha sbloccato la partita: “Molto semplice, nel momento in cui Di Lorenzo entra in area non è più un difensore, diventa un attaccante e quindi ha difeso il 0allone per poi poter calciare liberamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

